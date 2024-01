Adore Beauty Ltd Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen das Stimmungsbild bei Adore Beauty nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie aufgrund dieser Entwicklung als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Somit erhält Adore Beauty in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Adore Beauty-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Auf der anderen Seite zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 51,98 eine weniger volatile Entwicklung. Diese längerfristige Betrachtung führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Adore Beauty-Aktie ein Schlusskurs-Durchschnitt von 0,98 AUD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,115 AUD, was einen Unterschied von +13,78 Prozent darstellt und somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,13 AUD, was nur einen geringen Unterschied von -1,33 Prozent zum letzten Schlusskurs aufweist. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die Stimmung zu Adore Beauty in den sozialen Medien als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen in den letzten Tagen vorwiegend neutral waren. Somit wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.