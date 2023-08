Adobe: Das wahre Kursziel - 487,31 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Adobe-Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 487,31 EUR, was einem Potenzial von +1,93% entspricht.

• Am 04.08.2023 hat Adobe eine positive Kursentwicklung von +0,60% gezeigt.

• Der Guru-Rating bleibt mit 3,97 unverändert.

Gestern legte Adobe am Finanzmarkt um +0,60% zu und erreichte stolze Ergebnisse in den vergangenen fünf Handelstagen – aber auch einen Rückgang auf -3,53%. Insgesamt herrscht derzeit eine pessimistische Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kursziel für Adobe beläuft sich auf durchschnittlich 487,31 EUR laut Bankanalysten. Dies wird als ein erhebliches Potential angesehen (+1,93%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend bei der Aktienkursentwicklung.

15 Analysten empfehlen den Kauf...