Adobe: Potenzial von +9,63% auf das Kursziel von 491,06 EUR

Die Analysten sind sich einig: Derzeit wird die Aktie von Adobe nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 491,06 EUR (potenzielles Plus von +9,63%). Am Finanzmarkt konnte Adobe am 05.07.2023 eine positive Kursentwicklung mit einem Anstieg um +0,42% verzeichnen.

• Adobe steigt um +1,00% in der vergangenen Handelswoche

• Guru-Rating für Adobe bleibt stabil bei 4,00

• Für den Großteil der Experten ist die Aktie ein Kauf oder Halten

Obwohl nicht alle Analysten optimistisch sind und nur sechs das Rating “Kauf” vergeben haben im Vergleich zu sechzehn die es als “halten” bewerten und weitere sechzehn als starkes Kaufempfehlung betrachten – was insgesamt einen Anteil von rund 57 % ergibt -, gibt es einen positiven Trend-Indikator: Das Guru-Rating hat sich nicht geändert und bleibt bei guten vier Punkten....