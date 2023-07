Adobe: Potenzial für Kursanstieg um fast 4%

Die Aktie von Adobe hat in den vergangenen fünf Handelstagen fast 7% zugelegt, was aktuell eine relativ optimistische Stimmung am Markt widerspiegelt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel von Adobe beträgt 477,91 EUR. Laut dieser Einschätzung ergibt sich ein Potential für einen Kursanstieg von fast 4%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Ansicht.

• Am gestrigen Tag stieg die Adobe-Aktie um +1,96%

• Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 477,91 EUR

• Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einstellung zur Aktie beträgt +56,76%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,97

15 Experten sehen die Aktie als “starker Kauf” an und sechs weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Weitere 16 halten sich neutral und bewerten die Aktie mit “halten”. Insgesamt überwiegen...