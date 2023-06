Adobe: Potenzial für Kursanstieg um -22,73%

Die Adobe-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 343,42 EUR, was einem potenziellen Anstieg von -22,73% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Adobe hat am 14.06.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,11% verzeichnet

• Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das Kursziel bei 343,42 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83

Am gestrigen Tag stieg die Adobe-Aktie um +0,11%, was sich in einer positiven Performance von +9,22% über die vergangene Handelswoche niederschlägt. Die Stimmung auf dem Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Doch wie sehen es die Experten? Im Durchschnitt prognostizieren sie ein mittelfristiges Ziel von 343,42 EUR und somit ein mögliches Wachstumspotenzial von -22%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...