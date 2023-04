Adobe: Mittelfristiges Kursziel bei 361,57 €

Die Bankanalysten sind sich einig – die Aktie von Adobe ist unterbewertet und birgt Potenzial. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Experten 361,57 € (-5,28% vom aktuellen Kurs entfernt).

• Am gestrigen Tag legte Adobe am Finanzmarkt um +1,72% zu.

• Der Guru-Rating-Wert der Adobe-Aktie liegt nun bei 3,83 (vorher: 3,89).

• Von insgesamt 45 Analysten empfehlen derzeit nur 18 das Halten der Aktie.

In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich eine positive Entwicklung (+0,25%), was auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen lässt. Obwohl nicht alle Analysten einer Meinung sind bezüglich des Kursziels von Adobe, sehen doch viele in dieser Aktie einen Kaufgrund.

Aktuell wird die Aktienempfehlung folgendermaßen verteilt:

– 13 Analysten raten zum Kauf

– 14 Analysten bewerten die Aktie ebenfalls als kaufenswert

