Adobe: Kursziel von 361,81 EUR erwartet

Die Adobe-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 361,81 EUR und würde somit eine Steigerung um +18,69% vom aktuellen Kurs bedeuten.

• Am 04.05.2023 verzeichnete Adobe einen Verlust von -2,73%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,83

• Die optimistischen Analysten haben einen Anteil von 47,22%

Der Finanzmarkt hat gestern dennoch eine negative Entwicklung mit einem Verlust von -2,73% für die Adobe-Aktie erlebt. Insgesamt beträgt das Minus in den vergangenen fünf Handelstagen sogar -10,99%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sehen viele Bankanalysten ein großes Potenzial in der Aktie und empfehlen den Kauf. Konkret sind es derzeit 13 Analysten mit einer starken Kaufempfehlung und weitere 19 Experten mit einem...