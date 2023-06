Adobe - Kursziel von 345,20 EUR

Die Aktie von Adobe hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen um +14,23% entwickelt und am gestrigen Tag eine Kursveränderung von +0,14% erreicht. Dies lässt die Stimmung am Markt optimistisch erscheinen.

Das mittelfristige Kursziel für Adobe liegt bei 345,20 EUR. Damit kann ein potenzieller Gewinn von -11,31% erzielt werden. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Meinung aufgrund der jüngsten positiven Entwicklung.

Derzeit empfehlen 13 Analysten einen Kauf der Aktie und drei sehen sie als “Kauf”. Weitere 19 Experten setzen das Rating auf “halten”, während keine einzige negative Bewertung zu verzeichnen ist.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating unverändert bei starkem Kauf mit einem Anteil optimistischer Analysten von +45,71%.