Adobe: Kursziel von 343,42 EUR

Adobe überraschte am Finanzmarkt mit einer gestrigen Kursentwicklung von +2,37%. Insgesamt erreichte die Aktie eine positive Entwicklung von +8,13% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Analysten der Bankhäuser sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 343,42 EUR. Damit eröffnet sich aktuell ein Potenzial für Investoren in Höhe von -24,52%. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Meinungen bezüglich dieser Einschätzung.

• Adobe: Am 15.06.2023 mit +2,37%

• Das Kursziel von Adobe liegt bei 343,42 EUR

• Guru-Rating bleibt das gleiche mit 3,83

Aktuell empfehlen insgesamt 35 Analysten die Adobe-Aktie zum Kauf oder Halten und nur einer stuft sie als Verkauf ein. Dabei sind gerade einmal drei davon euphorisch gestimmt und bewerten das Unternehmen als “Kauf”. Weitgehend neutral positionieren sich hingegen 19 Experten...