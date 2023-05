Adobe: Kursziel um +18,83% höher bei 367,31 EUR

Die Adobe-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 367,31 EUR – ein Plus von +18,83% zum aktuellen Wert.

• Adobe verzeichnete am 12.05.2023 ein Minus von -1,79%

• Guru-Rating unverändert bei 3,83

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +47,22%

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -2,50%. Am gestrigen Tag betrug das Minus -1,79%. Die Stimmung unter Bankanalysten ist jedoch optimistisch: Durchschnittlich empfehlen sie die Aktie zum Kauf und sehen in ihr einen klaren Gewinner.

Einzelne Experten sind jedoch vorsichtiger und bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Insgesamt haben sich 19 Experten so positioniert.

Das Positive an dieser Einschätzung ist der hohe Anteil optimistischer Analysten mit einem Wert von +47,22%.

Hinzu kommt das...