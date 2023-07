Adobe: Das Kursziel der Aktie liegt bei 489,08 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Adobe am Finanzmarkt eine negative Performance von -0,11%. In den letzten fünf Handelstagen fiel die Aktie um insgesamt -1,20%, was auf pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel für Adobe bei 489,08 EUR. Dies würde ein Potenzial von +4,49% eröffnen. Von insgesamt 37 Analysten empfehlen 15 die Aktie als starken Kauf und weitere sechs halten sie für kaufenswert. Die restlichen Experten bewerten sie neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97. Somit zeigen sich mehr als die Hälfte der Analysten (56,76%) noch immer positiv gegenüber der Entwicklung von Adobes Aktienkurs.