Adobe: Kursziel bei 487,47 EUR - Potenzial von +5,85%

Adobe scheint nach Ansicht einiger Analysten an der Börse derzeit unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 487,47 EUR und bietet damit Investoren ein Potenzial von +5,85%. Am Vortag verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung um +0,52%, während sie sich in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +5,42% verbesserte.

• Adobe legte am 12.07.2023 um +0,52% zu

• Das Kurspotenzial beträgt +5,85%

• Guru-Rating von Adobe bleibt unverändert auf 3,97

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie neutral oder sogar negativ. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt jedoch immerhin rund 56%.

Insgesamt bewegt sich das Guru-Rating auf demselben Niveau wie vorher mit einem Wert von 3,97.