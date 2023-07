Adobe: Kursziel bei 482,64 EUR - Eine Analyse

Die Aktie von Adobe hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend verzeichnet. Gestern jedoch legte die Aktie am Finanzmarkt um +0,70% zu. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass aktuell ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +2,52% vorhanden ist und somit das wahre Kursziel bei 482,64 EUR liegt.

• Adobe: Steigerung um 0,70%

• Das tatsächliche Kursziel liegt bei 482,64 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem Niveau von 3,97

15 Analysten sehen die Aktie als starkes Kaufsignal an und sechs weitere sprechen eine Kaufempfehlung aus. Des Weiteren bewerten 16 Experten die Aktie mit “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich damit auf insgesamt +56,76%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat weiterhin seinen Wert behalten und steht nach wie vor auf einem Niveau von 3,97.

Es bleibt...