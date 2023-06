Adobe: Kursziel bei 345,97 EUR - Aktie laut Analyse unterbewertet

Am gestrigen Tag verzeichnete Adobe am Finanzmarkt einen Anstieg um +2,25%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +5,05%, was auf eine optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel von Adobe liegt bei 345,97 EUR und damit etwa -15,09% entfernt vom aktuellen Niveau. Trotzdem sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung und einige sehen noch Potenzial für die Aktie.

Genauer gesagt empfehlen derzeit 13 Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Die Mehrheit von 19 Experten stuft die Aktie als “halten” ein. Das Guru-Rating bleibt mit 3,83 unverändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Einschätzung zur Adobe-Aktie ist momentan positiv mit einem Anteil von +45,71% an optimistischen Analystenbewertungen sowie einem mittelfristigen...