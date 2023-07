Adobe: Kurspotenzial von fast 2 Prozent

Das US-amerikanische Softwareunternehmen Adobe wird laut Analysten derzeit am Aktienmarkt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 478,50 EUR und damit fast +1,87% über dem aktuellen Kurs.

• Am 19.07.2023 lag die Kursentwicklung von Adobe bei -0,95%

• Guru-Rating bleibt mit 3,97 bestehen

• Von 37 Bankanalysten halten sich 15 für den Kauf der Aktie ausgesprochen stark

Der gestrige Handelstag brachte für die Adobe-Aktie ein Minus von -0,95%. Die Erträge der vergangenen Woche liegen jedoch insgesamt im Plusbereich (+1,91%). Dies lässt darauf schließen, dass das Marktverhalten gegenwärtig verhältnismäßig optimistisch ist.

Obwohl nicht alle Experten einer Meinung sind hinsichtlich des Potenzials der Aktie trotz des positiven Trends in jüngster Zeit glauben viele an eine Entwicklung in Richtung eines höheren...