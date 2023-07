Adobe: Kurspotenzial von +6,40% auf 489,89 EUR

Die Aktie von Adobe verzeichnet eine erfreuliche Kursentwicklung mit einem Plus von +1,69% am gestrigen Tag. In den letzten fünf Handelstagen konnte sich der Wert sogar um insgesamt +3,59% steigern. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch und die Stimmung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Adobe liegt bei 489,89 EUR. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung des aktuellen Kurses um +6,40%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in jüngster Zeit.

15 Analysten beurteilen die Aktie als starken Kauf und sechs weitere Experten empfehlen “Kauf”. Die Bewertung “halten” wird von 16 Analysten vergeben. Somit sind immer noch über die Hälfte (56,76%) der Bankanalysten optimistisch gestimmt.

Als zusätzliche positive Bestätigung gilt das bewährte Guru-Rating ALT von...