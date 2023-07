Adobe: Kurspotenzial von +3,23% auf 482,69 EUR

Die Adobe-Aktie ist nach Ansicht von Analysten unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kursziel von 482,69 EUR. Die jüngste Entwicklung verlief mit einem neutralen Trend, aber einige Experten teilen die positive Einschätzung.

• Adobe stieg gestern um +0,65%

• Mittelfristiges Kursziel bei 482,69 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97

Am Finanzmarkt konnte Adobe gestern einen leichten Anstieg von +0.65% verbuchen. In der vergangenen Woche ergab sich jedoch eine negative Gesamtperformance von -0.34%, was auf eine aktuell neutrale Marktstimmung hinweist.

15 Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und weitere sechs haben das Rating “Kauf” gegeben. Die Mehrheit (16) hat ihre Position neutral eingeschätzt.

Insgesamt sind demnach noch immer mehr als die Hälfte (56.76%) der Analysten optimistisch bezogen auf...