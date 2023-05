Adobe: Kurspotenzial um +16,69% auf 365,12 EUR laut Bankanalysten

Am gestrigen Tag entwickelte sich der Aktienkurs von Adobe am Finanzmarkt mit -0,71%. Die Gesamtbilanz der vergangenen Handelswoche ergibt einen negativen Trend von -1,96%, was vermutlich den Markt pessimistisch stimmt. Trotzdem sind die Analysten im Durchschnitt überzeugt davon, dass die Aktie noch nicht richtig bewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel von Adobe liegt bei 365,12 EUR und eröffnet Investoren ein Potenzial von +16,69%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der schwachen Kursentwicklung in letzter Zeit. Von insgesamt 36 Analysten empfehlen jedoch immerhin 17 den Kauf der Aktie; vier weitere sehen sie als kaufenswert an und 19 halten das Papier eher neutral.

Dementsprechend beträgt der Anteil positiver Empfehlungen immerhin rund +47,22%. Auch das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer...