Adobe im Check!

Der Aktienkurs von Adobe verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 81,38 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 72,18 Prozent darstellt. Die jährliche mittlere Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 10,74 Prozent, und Adobe liegt aktuell 70,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein durchschnittliches "Neutral"-Rating, basierend auf 14 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Von diesen sind 6 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um -25,18 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adobe-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage von 80, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt sich für den RSI auf 25-Tage Basis eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Schlecht"-Rating für Adobe.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie bei 495,19 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 580,07 USD liegt, was zu einer positiven Bewerung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Adobe auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.