Adobe: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 524,10 EUR mit +8,89% Potenzial

Die Adobe Aktie verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,19%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus insgesamt -3,67%. Der Markt zeigt sich somit derzeit eher pessimistisch.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist jedoch eine andere. Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Adobe-Aktie liegt bei 524,10 EUR. Dies bedeutet ein Potenzial von +8,89% gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

18 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere sieben bewerten sie als stark kaufenswert. Im Gegensatz dazu haben sich 13 Experten neutral positioniert und halten die Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Niveau von 4,13.

Positive Signale also für Investoren in Bezug auf die zukünftige Performance von Adobe am Finanzmarkt.