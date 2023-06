Adobe: Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 339,38 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Adobe einen Rückgang von -1,72% am Finanzmarkt. Die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage zeigt eine neutrale Tendenz mit einem Gesamtverlust von -0,43%. Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 339,38 EUR hat. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren allerdings ein Verlustrisiko in Höhe von -22,40% tragen.

Diese Prognose beruht auf der Einschätzung von insgesamt 35 Analysten; darunter empfehlen momentan jeweils etwa ein Drittel den Kauf oder das Halten der Aktie. Nur wenige raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating...