Adobe: Analytiker erwarten ein Kursziel von 512,63 EUR

Am gestrigen Tag hat Adobe an der Börse eine Kursentwicklung von +2,56% hingelegt. Zusammen mit den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage ergibt das eine positive Entwicklung um +6,53%. Die Stimmung am Markt ist somit eher optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei Adobe bei 512,63 EUR. Das entspricht einem potentiellen Gewinn von -0,63%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und sehen die Aktie skeptischer.

17 Experten haben die Aktie als guten Kauf bewertet, während sieben weitere einen Kauf empfehlen. Vierzehn Analysten bleiben neutral und bezeichnen die Anlage als “halten”. Insgesamt sind also noch über 60% der Fachleute optimistisch gestimmt.

Das bekannte Guru-Rating bleibt bei einer Bewertung von 4,08 unverändert.