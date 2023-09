Adobe: Analysten sind optimistisch mit einem Kursziel von 520,75 EUR

Am gestrigen Tag konnte Adobe am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,74% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine neutrale Entwicklung von -0,07%. Doch Bankanalysten sehen die Aktie als unterbewertet an und legen das mittelfristige Kursziel bei 520,75 EUR fest. Dies bedeutet ein Potential von +1,06% für Investoren.

18 derzeitige Analysteneinschätzungen bewerten die Adobe-Aktie als starken Kauf und weitere sieben empfehlen den Kauf. Bei 13 Experteneinschätzungen wird die Bewertung “halten” vergeben. Insgesamt sind somit +65,79% der befragten Analysten optimistisch eingestellt.

Zuletzt sollte man noch das positive Guru-Rating erwähnen: Auch hier wird insgesamt eine starke Einschätzung geteilt (4,13).