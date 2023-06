Adobe: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 338,67 EUR

Die Adobe-Aktie hat in der vergangenen Woche eine positive Kursentwicklung von +4,33% hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete sie einen Anstieg um +0,87%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Im Durchschnitt schätzen die Bankanalysten das mittelfristige Kursziel von Adobe auf 338,67 EUR ein. Das entspricht einem Potenzial von -25,17% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und es gibt auch bullishere Stimmen.

Aktuell empfehlen 13 Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere sprechen sich für einen Kauf aus. 19 Experten haben eine neutrale Meinung zur Adobe-Aktie.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei soliden 3,83 Punkten und unterstützt damit die insgesamt positive Einschätzung der Aktie.