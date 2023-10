Adobe: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,17% - Kursziel bei 528,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Aktie des Softwareunternehmens Adobe konnte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,93% verbuchen. Gestern legte der Wert um weitere +2,20% zu und notiert aktuell bei X EUR. Die Stimmung am Markt ist damit relativ optimistisch.

Laut den Einschätzungen von 18 Bankanalysten gilt die Adobe-Aktie als starker Kauf. Sieben Experten setzen das Rating auf “Kauf” während 13 weitere es mit “Halten” bewerten. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt momentan bei 528,45 EUR (+7,17%).

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,13 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Nach einer insgesamt positiven Entwicklung dürfte die Zukunftsaussichten für Adobe weiterhin gut sein.