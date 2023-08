Adobe: Analysten sehen Kurspotential von +5,69% - Kursziel bei 493,97 EUR

Die Adobe-Aktie verlor am gestrigen Tag an Wert und erreichte eine negative Kursentwicklung von -0,69%. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt -2,70%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Adobe-Aktie bei 493,97 EUR. Dieses wird von Bankanalysten im Durchschnitt empfohlen und würde Investoren ein Potential von +5,69% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

15 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 6 als Kauf. Die meisten Experteneinschätzungen sind neutral ausgelegt mit einer Bewertung “halten” durch 16 Fachleute. Das Guru-Rating blieb unverändert bei einem Wert von 3,97.

Trotz des aktuellen negativen Trends bleiben die meisten Analysten...