Adobe: Analysten sehen Kurspotential von +16%

Die Aktie des Software-Unternehmens Adobe wird derzeit laut Experten nicht adäquat bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 363,32 EUR, was einem Potenzial von rund +16% entspricht.

• Am 10.05.2023 legte die Adobe-Aktie um +0,23% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83

Am gestrigen Handelstag verbuchte die Adobe-Aktie an der Börse einen Anstieg von +0,23%. Somit konnte eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Zuwachs von insgesamt +2,72% erzielt werden.

Obwohl sich einige Analysten über diese Entwicklung gewundert haben mögen besteht auf dem Markt aktuell Optimismus.

Das “Guru Rating” für Adobe verbleibt konstant bei 3,83 Punkten und signalisiert somit weiterhin ein “Starkes Kauf”-Potenzial.

Von insgesamt 50 Analysteneinschätzungen empfehlen aktuell 47%, also knapp die Hälfte der...