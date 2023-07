Adobe: Analysten sehen Kurspotential von +10,09% bei einem Kursziel von 489,94 EUR

Die Adobe-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,77% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie nur ein minimales Plus von 0,83% aufweisen und der Markt scheint momentan neutral zu sein.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre Potenzial der Aktie wird im mittelfristigen Bereich bei einem Kursziel von 489,94 EUR gesehen. Wenn diese Prognose zutrifft, haben Investoren die Möglichkeit auf eine Rendite in Höhe von +10,09%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung.

Aktuell bewerten 16 Analysten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere empfehlen sie mit “Kauf”. Mit “halten” positionieren sich weitgehend neutrale Experten in Höhe von sechzehn Personen. Zusammen ergibt dies einen Optimismusanteil unter den...