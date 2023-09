Adobe: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Am gestrigen Tag hat Adobe am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,09% verzeichnet, was zu einer wöchentlichen Summe von -2,97% führt. Angesichts dessen erscheint der Markt momentan eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Adobe-Aktie liegt bei 522,59 EUR. Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig darüber und prognostizieren somit ein Potenzial von +4,24%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

18 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment. Von diesen sehen sieben das Rating “Kauf” mit optimistischer Einschätzung aber ohne Euphorie. Des Weiteren bewerten 13 Experten die Aktienhaltung neutral.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass etwa +65,79% der befragten Analysten zumindest noch optimistisch sind. Ein weiterer...