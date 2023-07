Adobe Aktie zeigt starken Kurstrend trotz pessimistischer Analystenprognosen

In einem Zeitraum von 12 Monaten hat die Adobe Aktie einen stark positiven Kurstrend aufgewiesen, während der Gleitende Durchschnitt 50 keinen Widerstand zu bieten scheint. Analysten hingegen scheinen eher pessimistisch eingestellt zu sein. Ihre Schätzungen deuten darauf hin, dass der Aktienkurs in einem Jahr bei 435,67 EUR liegen könnte, was einen Verlust von -4,77% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalsbilanz von Adobe für das zweite Quartal entwickeln wird. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens. Die Erwartungen liegen aktuell bei einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und einem Gewinnanstieg von +13,10%.

Dennoch sollten Anleger vorsichtig sein und sich nicht allein auf diese Prognosen verlassen. Die Börse ist...