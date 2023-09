Adobe: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 520,75 EUR

Die Aktie von Adobe hat am gestrigen Handelstag eine positive Kursentwicklung in Höhe von +1,74% verzeichnet. In den vergangenen fünf Tagen lag der Trend jedoch bei -2,14%, was für pessimistische Stimmung auf dem Markt sorgt.

Dennoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die aktuelle Bewertung der Adobe-Aktien nicht angemessen ist und das wahre Kursziel bei 520,75 EUR liegt – ein Potenzial von +3,10%. Diese Einschätzung wird jedoch nicht von allen geteilt.

18 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sieben sprechen sich optimistisch dafür aus. Lediglich 13 Experten raten dazu die Papiere zu halten. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,13 stabil.

Fazit: Die Adobe-Aktie gilt als unterbewertet mit einem mittelfristigen Kurspotenzial um +3,10%. Derzeitige Empfehlungen tendieren zum Kauf oder Halten des Titels.