Adobe: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 515,75 EUR

Adobe-Aktien sind laut Analysten derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -1,31% des aktuellen Kurses entfernt.

• Am 01.09.2023 zeigt Adobe positive Performance von +0,69%

• Das mittelfristige Kursziel für Adobe beträgt 515,75 EUR

• Das Guru-Rating für Adobe bleibt bei 4,08

Am gestrigen Tag verbuchte Adobe an den Finanzmärkten ein Plus von +0,69%. Demgemäß ergibt sich aus den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage eine Steigerung von insgesamt +6,28%. Somit scheint die Marktlage momentan recht optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung zustande kam – haben es die Bankanalysten erwartet? Die Stimmung deutet hierbei klar darauf hin.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Adobe liegt bei 515,75 EUR.

