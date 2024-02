Adobe Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die fundamentale Analyse von Adobe zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens mit einem Wert von 51,94 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Software-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 56,46, was einen Abstand von 8 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird die Adobe-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Adobe in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 5 Gut, 7 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates zu Adobe vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 434 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 627,91 USD einer möglichen Kursentwicklung um -30,88 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Adobe-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat Adobe in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 67,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um -0,71 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +68,46 Prozent für Adobe. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,18 Prozent im letzten Jahr, und Adobe lag 63,57 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Adobe in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.