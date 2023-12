Adobe-Aktie: Das spricht gegen steigende Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Seit Monaten hing die 20 Milliarden US$ schwere Übernahme eines Konkurrenten von Adobe in der Schwebe – jetzt ist sie geplatzt. Doch die Adobe-Aktie (WKN: 871981) reagierte am Montag zunächst positiv auf die Meldung. Was steckt dahinter?