Adobe Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung am Aktienmarkt in Bezug auf Adobe ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger äußerten insgesamt sechsmal positiven und nur fünfmal negativen Diskussionsbeiträge über das Unternehmen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Gespräche der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Adobe jedoch mit 0 Prozent weit unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird anhand des Verhältnisses der Dividende zum aktuellen Aktienkurs berechnet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adobe-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb sie für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Adobe.

Von insgesamt 14 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 6 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating für die Adobe-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 434 USD, was einem Abwärtspotential von -27,25 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 596,6 USD ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Adobe somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.