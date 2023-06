Adobe: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 345,20 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Adobe-Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +2,14% verbuchen und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine Steigerung von insgesamt +8,85%. Die Marktstimmung scheint derzeit optimistisch zu sein.

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 345,20 EUR – somit hätte Adobe ein Potenzial von -13,17%, falls sich diese Einschätzung als korrekt erweisen sollte. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung; einige sehen durchaus auch noch Spielraum nach oben.

Aktuell empfehlen 16 der befragten Analysten einen Kauf der Adobe-Aktie (Anteil: +45,71%). Drei weitere Experten sind ebenfalls optimistisch eingestellt und vergeben das Rating “Kauf”. Hingegen sprechen sich 19 Analysten für ein Halten aus.

Das Guru-Rating...