Adobe: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 338,78 EUR

Adobe hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,88% verzeichnet. Trotzdem ist die Gesamtperformance des Unternehmens in den letzten fünf Handelstagen positiv mit einem Plus von +1,43%. Die Meinung der Bankanalysten über das Unternehmen ist eindeutig: Sie halten die Aktie aktuell für unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Adobe wird von den Experten im Durchschnitt auf 338,78 EUR geschätzt. Damit bietet sich Anlegern ein Potenzial von -23,74%, wenn die Einschätzungen der Analysten eintreffen sollten. Von insgesamt 35 befragten Spezialisten sehen 13 einen starken Kauf und drei raten zum Kauf. Die restlichen 19 Experten bewerten das Papier als “Halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83.

Die positive Performance-Aussicht für Adobe lässt sich durch diese Bewertung unterstreichen und bietet...