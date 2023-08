Adobe-Aktie laut Analysten unterbewertet - Kurspotenzial von +2,54%

Die Adobe-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Verlust von 1,23% verzeichnet. Doch laut Experten ist die Aktie aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 487,31 EUR auf, was einem Potenzial von +2,54% entspricht.

• Adobe: Am 03.08.2023 mit -1,23%

• Das Kursziel liegt bei 487,31 EUR

• Guru-Rating bleibt das selbe bei 3,97

15 Analysten bezeichnen die Adobe-Aktie als starken Kauf und sechs weitere empfehlen sie zum Kauf. Weitgehend neutral positionieren sich hingegen 16 Experten mit der Bewertung “halten”. Insgesamt halten also über die Hälfte (56,76%) der Analysten die Adobe-Aktie für attraktiv.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung ebenfalls mit einer unveränderten Punktzahl von 3,97.

Anmerkung:...