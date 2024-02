Adobe Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse der Adobe-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 530,78 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 590,44 USD liegt, was einer Abweichung von +11,24 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 603,53 USD, was einer Abweichung von -2,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhielt die Adobe-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating. In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Adobe insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist, bestehend aus 5 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotential von -25,97 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Adobe für diesen Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Adobe bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adobe bei einem Wert von 50, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Software" unter dem Durchschnitt liegt und Adobe somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.