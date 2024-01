Adobe Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktie von Adobe hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 499,32 USD geschlossen, was aktuell einer Abweichung von +16,27 Prozent beim letzten Schlusskurs von 580,55 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs (590,46 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,68 Prozent) und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Adobe-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen positiver Diskussion und drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussion über positive oder negative Themen, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) in der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,66 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Adobe, da er bei 57,95 liegt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Adobe derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 2,23 %), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

