Adobe Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Kurs der Aktie Adobe steht am 27.11.2023, 01:54 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 619.43 USD. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

Die Aussichten für Adobe haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Adobe erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 10 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adobe vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (424,2 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -31,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 619,43 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Adobe erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Adobe-Aktie ein Durchschnitt von 462,86 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 619,43 USD (+33,83 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (549,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,65 Prozent), somit erhält die Adobe-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Adobe erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Adobe schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 2,37 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,37 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".