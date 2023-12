Adobe Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die technische Analyse der Adobe-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 484,89 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 604,64 USD liegt und somit einen Abstand von +24,7 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 580,7 USD, was einer Differenz von +4,12 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Bezüglich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz bezüglich Adobe schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Adobe in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Adobe-Aktie ist "Neutral", mit 6 positiven, 8 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 434 USD, was einer potenziellen Performance von -28,22 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent liegt, was 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,3) ist. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Adobe daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.