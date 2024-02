Adobe Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Adobe-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 532,65 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 541,91 USD weicht um +1,74 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 601,34 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darunter (-9,88 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adobe-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Adobe derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,24%. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Software"-Branche beträgt die Differenz -2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Adobe-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation eine frühzeitige Erkennungsmöglichkeit. Die Stimmung für Adobe hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Adobe gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Adobe bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Adobe-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Adobe damit 516,48 Prozent unter dem Durchschnitt von 579,64 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -2,88 Prozent. Adobe liegt aktuell 66,04 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

