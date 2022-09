Adobe-Aktie: Warum der FC Bayern jetzt auf den US-Konzern setzt!

Finanztrends Video zu Adobe



mehr >

Adobe stärkt seine Präsenz in Deutschland: So hat der US-Softwarekonzern kürzlich eine Kooperation mit dem Sportverein FC Bayern geschlossen. Demnach wollen die US-Amerikaner die Digitalisierung der Münchner voranbringen. Konkret will der deutsche Fußballrekordmeister auf die Adobe-Lösungen „Experience Cloud“, „Real-Time CDP“, „Document Cloud“ sowie „Acrobat Sign“ setzen. FC Bayern will seine Fans mit Adobe noch stärker an die Marke binden Damit… Hier weiterlesen