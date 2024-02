Adobe Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Adobe in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Adobe wurde in letzter Zeit weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie jedoch aufgrund des positiven Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adobe bei 50,6, was unter dem Branchendurchschnitt (12 Prozent) liegt. Die Branche "Software" weist einen Wert von 57,39 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adobe-Aktie hat einen Wert von 72, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 7-Tage-RSI von Adobe (44,87) auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Adobe.

Die Diskussionen rund um Adobe auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt führt dies zu einer Einschätzung als "Neutral" von unserer Redaktion. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auch acht Handelssignale ermittelt werden, davon waren 8 positiv und 0 negativ. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie. Zusammengefasst ist die Aktie von Adobe bezogen auf die Anlegerstimmung unserer Redaktion zufolge angemessen bewertet.