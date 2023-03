Adobe Aktie im Sinkflug: Anleger steigen aus

Wenn Sie momentan in Adobe-Aktien investieren, könnten Sie, verglichen mit anderen Unternehmen der Software-Infrastruktur-Branche, eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erhalten, was einem Ertrag von -0.67 Prozentpunkten unter dem Branchendurchschnitt entspricht. Beachten Sie jedoch, dass Adobe ein Unternehmen mit stabilem Wachstumspotenzial und einer führenden Position im Bereich der digitalen Kreativtechnologie ist. Als solches könnte es auch für die Zukunft als starke Investitionsmöglichkeit betrachtet werden.

Wie gibt der RSI Auskunft über den Kursverlauf bei Adobe Stock?

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator für überkaufte und unter verkaufte Basiswerte über die Zeit. Die Adobe-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI von 69,3 aufgewiesen, was weder eine Über- noch -unterbewertung darstellt und somit...