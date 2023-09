Adobe-Aktie: Sind die Zahlen zu schwach?

Die Adobe-Aktie (WKN: 871981) startete am Freitagmorgen mit einem Minus von rund 1,5% in den europäischen Handel. Anleger werden es verschmerzen können, ist die Tech-Aktie doch seit Jahresbeginn mit mehr als 60% im Plus. Was steckt hinter dem Kursrückgang? Deutet sich nun eine Trendwende an?