Adobe Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Adobe in den sozialen Medien, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält Adobe insgesamt ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Adobe im letzten Jahr eine Rendite von 65,61 Prozent erzielt, was 58,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 4,54 Prozent, wobei Adobe aktuell 61,06 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Adobe-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 5 positiven, 7 neutralen und keine negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen der Analysten aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 434 USD, was einem Abwärtspotential von -31,14 Prozent entspricht, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Adobe daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt Adobe mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 % für die Softwarebranche, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 2,18 Prozentpunkte beträgt.