Adobe-Aktie: Die Rallye ist definitiv nicht vorbei

Die Adobe-Aktie (WKN: 871981) ist nach +45% innerhalb eines Monates am Freitag mit einem satten Plus in den Handel gestartet und notiert aktuell +2,7% höher bei 504,19 US$. Was sind die Gründe für den erneuten starken Kursanstieg? Und ist die Rallye überhaupt noch zu stoppen?