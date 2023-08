Adobe: Aktie mit Potenzial - Kursziel von 487,31 EUR

Am gestrigen Tag verbuchte Adobe an der Börse ein Plus von +0,54%. Auf Sicht einer ganzen Woche liegt die Performance bei beachtlichen +6,71%, was auf optimistische Tendenzen schließen lässt. Wie sehen Bankanalysten die Lage?

Das mittelfristige Kursziel für Adobe beträgt im Durchschnitt 487,31 EUR und verspricht Investoren somit eine Rendite in Höhe von -2,20%. Derzeit sind 56,76% der Analysten positiv gestimmt und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 6 Experten teilen diese Einschätzung und bewerten das Papier als “Kauf”. Eine Mehrheit sieht jedoch eine neutrale Positionierung (“halten”) als angemessen an (16 Bewertungen).

Zusammenfassend kann man sagen: Die aktuelle Entwicklung eröffnet interessante Möglichkeiten für Investoren. “Guru-Rating”, ein Trend-Indikator zur Beurteilung einer Aktienperformance zeigt dabei...